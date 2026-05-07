Firenze ricorda la Liberazione | a Santo Spirito un tour solidale tra le voci della Resistenza
A Firenze, la memoria della Liberazione viene celebrata con un evento dedicato alla Resistenza, che si svolge nel quartiere di Santo Spirito. Durante il tour solidale, vengono ascoltate testimonianze e storie legate a quel periodo storico, coinvolgendo la cittadinanza in un percorso che unisce passato e solidarietà. L’iniziativa si propone di mantenere vivo il ricordo di quei momenti attraverso un percorso condiviso tra le persone presenti.
La memoria storica di Firenze si intreccia con la solidarietà internazionale in un appuntamento speciale dedicato alla cittadinanza. L'8 maggio, con ritrovo alle ore 18:15 in Piazza Santo Spirito, prenderà il via la visita guidata "La Resistenza a Firenze", un percorso narrativo volto a far.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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