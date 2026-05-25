Oggi, 26 maggio, si celebra la memoria di san Filippo Neri, noto come il Santo della gioia. La ricorrenza ricorda il suo cuore infuocato dallo Spirito Santo e la capacità di avvicinare le persone a Dio con allegria e spontaneità. La sua figura è associata a un cuore dilatato e a un approccio pastorale caratterizzato da entusiasmo e spontaneità. La giornata sottolinea l’eredità di un santo che ha promosso la gioia come strumento di fede.

Nel giorno della memoria liturgica di san Filippo neri, l’Apostolo di Roma, riscopriamo il miracolo del cuore dilatato e la travolgente allegria con cui avvicinava le anime a Dio. Chiamato affettuosamente “il Santo della gioia” o il “Pippo buono”, sono svariati i modi in cui è sempre stata espressa la grande e ininterrotta venerazione per San Filippo Neri, in particolare nella città di Roma ma non solo. Fondatore della Congregazione dell’Oratorio che porta il suo nome, Filippo è stato un grandissimo evangelizzatore del suo tempo, capace di aiutare soprattutto i giovani a incontrare e vivere il Vangelo con costante gioia d’animo e autentico fervore spirituale. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Oggi 26 maggio, San Filippo Neri: il Santo della gioia con il cuore infuocato dallo Spirito Santo

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Aidone, 1 maggio festa di San Filippo apostolo santo dei miracoli accoglie migliaia di pellegrini

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26 maggio. San Filippo Neri, la gioia cristiana e la liturgia #MiL #mtl — Per leggere il post di #Messainlatino CLICCARE QUI : x.com

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