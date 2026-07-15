A partire dal 16 luglio, il Forte Belvedere ospita la mostra “No Heroes” dedicata a Marino Marini. L’esposizione si inserisce nel progetto “Drama: Four Acts” e presenta un’ampia selezione di opere dell’artista. La mostra rimarrà aperta al pubblico per un periodo non specificato. La rassegna include sculture e disegni, offrendo una panoramica sulla produzione di Marini. La mostra si svolge negli spazi del Forte Belvedere, a Firenze.

Firenze, 15 luglio 2026 - Dal 16 luglio il progetto espositivo Drama: Four Acts si arricchisce di un nuovo capitolo con l'apertura al pubblico di No Heroes, la mostra dedicata a Marino Marini negli spazi del Forte Belvedere. Promosso dal Comune di Firenze e realizzato dalla Fondazione Mus.e, con il coordinamento scientifico del Museo Novecento e con l’ideazione e la curatela di Sergio Risaliti, Drama: Four Acts ha inaugurato l'estate culturale di Belvedere Firenze attraverso un percorso che intreccia arte contemporanea, patrimonio storico e paesaggio. Il progetto. Il progetto si sviluppa nell'arco della stagione estiva come un dramma in quattro atti, mettendo in relazione artisti e linguaggi di epoche differenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Segui gli aggiornamenti su Firenze.

© Lanazione.it - Firenze, apre la mostra ‘No Heroes’ dedicata Marino Marini a Forte Belvedere

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Firenze, apre la mostra immersiva dedicata all’Inferno di Dante

Firenze, apre la mostra ‘La solitudine dell’architettura’ dedicata a Ulrich EggerA Firenze, la galleria il Ponte inaugura una mostra dedicata a Ulrich Egger, artista e fotografo.

Temi più discussi: Belvedere Firenze; È l’anno di BIAF: i primi capolavori in mostra a Palazzo Corsini, Firenze; Firenze, il concerto di Riccardo Tesi e Paolo Zampini a Forte Belvedere; L'inverno delle stelle, incontro con la scrittrice Nicoletta Verna al Belvedere Firenze.

Al Forte Belvedere di Firenze la mostra dedicata a Marino Marini. Arricchisce il progetto espositivo 'Drama: Four acts' #ANSA x.com

Al Forte Belvedere di Firenze la mostra dedicata a Marino Marini(ANSA) - FIRENZE, 15 LUG - 'Drama: Four acts', progetto espositivo che ha inaugurato l'estate culturale di Forte Belvedere a Firenze attraverso un percorso che intreccia arte contemporanea, patrimonio ... msn.com

'No Heroes', al Forte Belvedere la mostra dedicata a Marino MariniDal 16 luglio il Forte Belvedere si arricchisce di un nuovo capitolo: apre al pubblico No Heroes, la mostra dedicata a Marino Marini. Promossa dal Comune di Firenze e realizzata dalla Fondazione MUS ... nove.firenze.it