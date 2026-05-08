Firenze apre la mostra ‘La solitudine dell’architettura’ dedicata a Ulrich Egger

Da lanazione.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Firenze, la galleria il Ponte inaugura una mostra dedicata a Ulrich Egger, artista e fotografo. La rassegna presenta una selezione di fotosculture realizzate dal 2000 a oggi. La mostra intitolata ‘La solitudine dell’architettura’ rimarrà aperta fino a una data da definire. La esposizione si inserisce nella programmazione attuale della galleria, che prosegue con questa esposizione monografica.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Firenze, 7 maggio 2026 – La galleria il Ponte prosegue la stagione espositiva con una monografica dedicata a Ulrich Egger, del quale vengono presentate fotosculture dai primi anni Duemila ad oggi. La mostra ‘Ulrich Egger. La solitudine dell’architettura’ a cura di Pietro Gaglianò è aperta dall’8 maggio al 31 luglio. Opening l'8 maggio alle ore 18. La mostra è accompagnata da Il Giornale della Mostra, con testo di Pietro Gaglianò. La mostra si dipana nei due piani della galleria attraverso una selezione di lavori di medie e grandi dimensioni in cui paesaggi industriali e urbani, costruzioni, interni e facciate in stato di abbandono sono i protagonisti.🔗 Leggi su Lanazione.it

firenze apre la mostra 8216la solitudine dell8217architettura8217 dedicata a ulrich egger
© Lanazione.it - Firenze, apre la mostra ‘La solitudine dell’architettura’ dedicata a Ulrich Egger

Notizie correlate

Alla Galleria Il Ponte la mostra di Ulrich Egger "La solitudine dell'architettura"Il Ponte prosegue la stagione espositiva con una monografica dedicata a Ulrich Egger, del quale vengono presentate fotosculture dai primi anni...

Firenze, apre la mostra immersiva dedicata all’Inferno di DanteFirenze, 30 aprile 2026 - Dal 15 maggio, la storica Cattedrale dell’Immagine di Firenze ospiterà Inferno esperienza immersiva nella Divina Commedia...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Firenze: Ulrich Egger. La solitudine dell'architettura - Mostra d'arte contemporanea in Toscana; Ulrich Egger – Scisti e Vinisti; Ulrich Egger — La solitudine dell'architettura alla Galleria Il Ponte; Firenze: Sergio Bargagliotti. Polvere di stelle - Mostra d'arte contemporanea in Toscana.

ulrich egger firenze apre la mostraUlrich Egger. La solitudine dell'architetturaFotosculture di Ulrich Egger tra paesaggi urbani in abbandono, in dialogo con architettura e materia industriale. Galleria Il Ponte, Firenze. itinerarinellarte.it

ulrich egger firenze apre la mostraUlrich Egger – Scisti e VinistiRed lab Gallery ospita la restituzione pubblica della residenza artistica Scisti e Vinisti, promossa dall’Associazione CON Red Lab in Salento. artribune.com

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.