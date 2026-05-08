A Firenze, la galleria il Ponte inaugura una mostra dedicata a Ulrich Egger, artista e fotografo. La rassegna presenta una selezione di fotosculture realizzate dal 2000 a oggi. La mostra intitolata ‘La solitudine dell’architettura’ rimarrà aperta fino a una data da definire. La esposizione si inserisce nella programmazione attuale della galleria, che prosegue con questa esposizione monografica.

Firenze, 7 maggio 2026 – La galleria il Ponte prosegue la stagione espositiva con una monografica dedicata a Ulrich Egger, del quale vengono presentate fotosculture dai primi anni Duemila ad oggi. La mostra ‘Ulrich Egger. La solitudine dell’architettura’ a cura di Pietro Gaglianò è aperta dall’8 maggio al 31 luglio. Opening l'8 maggio alle ore 18. La mostra è accompagnata da Il Giornale della Mostra, con testo di Pietro Gaglianò. La mostra si dipana nei due piani della galleria attraverso una selezione di lavori di medie e grandi dimensioni in cui paesaggi industriali e urbani, costruzioni, interni e facciate in stato di abbandono sono i protagonisti.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, apre la mostra ‘La solitudine dell’architettura’ dedicata a Ulrich Egger

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