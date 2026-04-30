Firenze apre la mostra immersiva dedicata all’Inferno di Dante

Firenze, 30 aprile 2026 - Dal 15 maggio, la storica Cattedrale dell’Immagine di Firenze ospiterà Inferno esperienza immersiva nella Divina Commedia di Dante, una spettacolare mostra immersiva ispirata alla Divina Commedia di Dante Alighieri. Inferno è un’esperienza che accompagna i visitatori ad addentrarsi nel leggendario mondo sotterraneo ideato da Dante, coniugando arte digitale, narrazione immersiva e le tecnologie visive più all’avanguardia. Grazie a proiezioni di grande impatto, ambientazioni spettacolari e installazioni interattive, il pubblico seguirà Dante e Virgilio attraverso i cerchi dell’Inferno in un viaggio multisensoriale ricco di emozioni.🔗 Leggi su Lanazione.it

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