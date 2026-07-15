Fiorentina Paratici scatenato | pressing anche su Ruggeri

Da sportmediaset.mediaset.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il direttore sportivo della Fiorentina ha intensificato il proprio lavoro, concentrandosi anche sul difensore Ruggeri. Da gennaio, ha portato in rosa giocatori come Atta e Dragusin e ha puntato anche su Oulai e Arokodare. La campagna di rafforzamento della squadra prosegue con investimenti mirati e trattative in corso. La rosa è in fase di revisione con l’obiettivo di migliorare le prestazioni complessive.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Fabio Paratici sta costruendo una nuova Fiorentina. Il ds arrivato a Firenze a gennaio sta ribaltando la Viola con colpi importanti: da Atta a Dragusin fino agli obiettivi Oulai e Arokodare. L'ultimo nome entrato nella lista dei toscani è quello di Matteo Ruggeri. Paratici sta provando a convincere l'Atletico Madrid a lasciar tornare l'esterno azzurro in Serie A: l'offerta sarebbe quella di un prestito con diritto di riscatto. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

Segui gli aggiornamenti su Fiorentina.

fiorentina paratici scatenato pressing anche su ruggeri
© Sportmediaset.mediaset.it - Fiorentina, Paratici scatenato: pressing anche su Ruggeri
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte - Paratici non molla Ruggeri. Avanti anche per OulaiIl club viola considera ormai conclusa la trattativa per Oso, anche se il mercato resta in fermento.

Paratici è scatenato: dopo Dragusin arriva anche Atta dall’Udinese, beffato il MilanLa Fiorentina ha concluso l'acquisto di Arthur Atta dall'Udinese con un blitz notturno, trattando direttamente con la famiglia Pozzo.

Si parla di: Fiorentina, è fatta per Atta dall’Udinese: blitz nella notte di Paratici.

fiorentina paratici scatenato pressingCalciomercato Fiorentina News | Paratici scatenato: arriva un centrale dal Real Madrid! (oggi 14 luglio 2026)Calciomercato Fiorentina News: dal Real Madrid arriva Victor Valdepeñas, diciannovenne difensore centrale che può giocare anche a sinistra. ilsussidiario.net

fiorentina paratici scatenato pressingFiorentina, Paratici scatenato: preso Atta. 25 milioni all’Udinese battuta la concorrenza di mezza EuropaIl centrocampista francese classe 2003 lascia l’Udinese: accordo tra i club, visite in giornata e contratto quinquennale ... affaritaliani.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web