Fiorentina Paratici scatenato | pressing anche su Ruggeri
Il direttore sportivo della Fiorentina ha intensificato il proprio lavoro, concentrandosi anche sul difensore Ruggeri. Da gennaio, ha portato in rosa giocatori come Atta e Dragusin e ha puntato anche su Oulai e Arokodare. La campagna di rafforzamento della squadra prosegue con investimenti mirati e trattative in corso. La rosa è in fase di revisione con l’obiettivo di migliorare le prestazioni complessive.
Fabio Paratici sta costruendo una nuova Fiorentina. Il ds arrivato a Firenze a gennaio sta ribaltando la Viola con colpi importanti: da Atta a Dragusin fino agli obiettivi Oulai e Arokodare. L'ultimo nome entrato nella lista dei toscani è quello di Matteo Ruggeri. Paratici sta provando a convincere l'Atletico Madrid a lasciar tornare l'esterno azzurro in Serie A: l'offerta sarebbe quella di un prestito con diritto di riscatto. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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