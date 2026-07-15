Fiorentina Paratici scatenato | pressing anche su Ruggeri

Notizia in breve

Il direttore sportivo della Fiorentina ha intensificato il proprio lavoro, concentrandosi anche sul difensore Ruggeri. Da gennaio, ha portato in rosa giocatori come Atta e Dragusin e ha puntato anche su Oulai e Arokodare. La campagna di rafforzamento della squadra prosegue con investimenti mirati e trattative in corso. La rosa è in fase di revisione con l’obiettivo di migliorare le prestazioni complessive.