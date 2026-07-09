Paratici è scatenato | dopo Dragusin arriva anche Atta dall’Udinese beffato il Milan

La Fiorentina ha concluso l'acquisto di Arthur Atta dall'Udinese con un blitz notturno, trattando direttamente con la famiglia Pozzo. Il centrocampista francese classe 2003 si unisce alla rosa del club, dopo aver già preso Dragusin. La società ha quindi rafforzato il reparto mediano con un'operazione condotta senza annunci ufficiali nel corso della notte.

Vera e propria dimostrazione di forza sul mercato della Fiorentina. Con un blitz notturno, il club del ds Paratici (che ha trattato direttamente con la famiglia Pozzo) si è assicurato le prestazioni di Arthur Atta, centrocampista francese classe 2003 in arrivo dall'Udinese. L'indiscrezione, lanciata da Gianluca Di Marzio e confermata nelle ore successive da Fabrizio Romano, si è trasformata rapidamente in realtà: l'accordo totale tra le parti è stato raggiunto nella notte, regalando a Fabio Grosso uno dei nomi più caldi del mercato estivo., Dietro questa mossa a sorpresa c'è la firma del nuovo direttore sportivo viola,... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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