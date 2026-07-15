Il nuovo centrocampista della Fiorentina, arrivato dall'Udinese, si è presentato ufficialmente. Ha dichiarato di sentirsi in una squadra adatta a crescere ulteriormente e ha espresso fiducia nel modulo di gioco scelto. Inoltre, ha riferito di aver parlato con il direttore sportivo, sottolineando la volontà di contribuire allo sviluppo della squadra.

Il nuovo centrocampista viola arriva dall'Udinese: "Credo che il modulo con cui vogliamo giocare mi aiuterà tanto. Ho parlato con Paratici, so che vuole far crescere la Fiorentina". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Fiorentina, Atta si presenta: "Questa è la squadra giusta per crescere ancora"

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