Il nuovo allenatore della Fiorentina, Fabio Grosso, si è presentato oggi in conferenza stampa al Viola Park, esprimendo orgoglio per il ruolo e la volontà di impegnarsi al massimo per la crescita della squadra. La società ha annunciato anche l’arrivo di Atta dall’Udinese, rafforzando il reparto offensivo. Grosso ha ringraziato per l’opportunità e ha sottolineato l’obiettivo di lavorare con determinazione. La presentazione si è svolta nel contesto di inizio preparazione pre-stagionale.

FIRENZE – Ecco le prime parole in viola di Fabio Grosso, nuovo tecnico della Fiorentina nel corso dellaconferenza stampa di presentazione che si è svolta oggi, 9 luglio 2026, al Viola Park. “La Fiorentina è un club storico e sono orgoglio di allenarla. Voglio ringraziare anche il Sassuolo concui ho trascorso due anni bellissimi, con un percorso importante che mi ha permesso di essere qui”. “Stiamo cercando di mettere dei tasselli e di far crescere sotto tanti punti di vista questo club, per avere una Fiorentina competitiva nel lungo periodo -aggiunge il campione del mondo 2006-. Vincere un trofeo è nel sogno di tutti. Le emozioni per me sono determinanti, spostano le situazioni. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Fiorentina, Grosso si presenta: “Orgoglioso di essere qui, massimo impegno per crescere”. Arriva Atta dall’Udinese

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Le parole di presentazione del nuovo tecnico della Fiorentina, Fabio Grosso x.com

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