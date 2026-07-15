Il nuovo centrocampista della Fiorentina ha dichiarato che il suo arrivo in Toscana è stato rapido e motivato dalla volontà di crescere professionalmente. La trattativa è stata definita come orientata a un obiettivo condiviso. L'annuncio è stato fatto dal Wind Tre Media Center del Rocco B Commisso Viola Park.

FIRENZE – Arthur Atta si presenta al mondo viola. Dal Wind Tre Media Center del Rocco B Commisso Viola Park, il nuovo centrocampista della Fiorentina ha commentato il suo approdo in Toscana, sottolineando come la trattativa sia stata rapida e orientata verso un obiettivo comune di crescita professionale. Il calciatore ha spiegato i retroscena che hanno portato alla chiusura dell’accordo: “Dopo il colloquio che ho avuto nelle settimane scorse con il Direttore Paratici e con il Mister, ho pensato che venire alla Fiorentina sarebbe stata sicuramente la scelta giusta per me”. Nonostante la presenza di altre proposte sul tavolo, Atta ha preferito la destinazione gigliata: “C’erano, ma ho scelto la Fiorentina. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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© Corrieretoscano.it - Arthur Atta si presenta alla Fiorentina: “Scelta giusta per la mia crescita”

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