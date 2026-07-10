A fine stagione, il difensore ha concluso la sua esperienza con l’Inter e ora, a 38 anni, dichiara di voler ancora giocare. In un’intervista, ha affermato di non avere rimpianti sul modo in cui si è separato dalla squadra e ha ribadito il desiderio di continuare a calcare i campi. Non sono state fornite altre informazioni sui prossimi passi o eventuali club interessati.

di Stefano Cori Acerbi ha chiuso a fine stagione la propria avventura all’Inter, ma ora, a 38 anni, non ha alcuna intenzione di fermarsi!. Francesco Acerbi, intervistato da Sport Mediaset, ha detto la sua sul futuro ed ha anche ribadito che non ha rimpianti per come si è lasciato con l’Inter. Le sue parole: Guardando al presente, pensi più a ciò che hai ottenuto o senti di avere ancora qualcosa da dare? « No, io sto bene e voglio ancora giocare. Non ho in mente di fare altro ma voglio andare avanti con molta serenità perché so di aver dato tutto quello che avevo. Con l’Inter mi sono lasciato bene: non ho nessun rimpianto. Anzi sono molto orgoglioso di questi quattro anni: di come sono arrivato, come me ne sono andato e quello che ho fatto ». 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Acerbi: «Con l’Inter mi sono lasciato bene: non ho nessun rimpianto. Voglio ancora giocare»

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