Arthur Atta ha scelto di trasferirsi alla Fiorentina, lasciando altre offerte, tra cui il Milan. La società viola ha annunciato ufficialmente il suo acquisto, che si aggiungerà al reparto centrocampo. Dietro questa decisione ci sono state negoziazioni e valutazioni di mercato, ma l’accordo con il giocatore è stato finalizzato senza rivelare dettagli specifici. Atta si è detto felice di unirsi alla squadra toscana.

La Fiorentina si gode il suo nuovo rinforzo a centrocampo, ma dietro l'arrivo di Arthur Atta a Firenze si nasconde un vero e proprio retroscena di mercato. Il classe 2003, arrivato in maglia viola in questi giorni, si è presentato ai tifosi, non nascondendo come la sua estate sia stata tutt'altro che priva di corteggiamenti. Atta alla Fiorentina: era seguito anche dal Milan. Nelle scorse settimane, infatti, il nome del centrocampista francese era finito nel mirino di diverse big, con il Milan di Amorim in prima fila che lo aveva monitorato con molta attenzione come possibile innesto per la mediana. Alla fine, però, la scelta è ricaduta sul club toscano. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Fiorentina, Atta: "C’erano altre squadre, ma alla fine ho scelto la viola". Era seguito dal Milan

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