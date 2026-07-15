Finto maresciallo truffa una 80enne nel Casertano | bottino da 70mila euro in gioielli

Un uomo di 45 anni è stato arrestato a Roccamonfina, nel Casertano, dopo aver truffato un’ottantenne fingendosi maresciallo. La vittima ha consegnato gioielli per un valore di circa 70mila euro. I carabinieri hanno sequestrato i beni e recuperato il bottino. La donna è stata raggirata con la scusa di un’operazione urgente da parte delle forze dell’ordine. Il truffatore è stato condotto in caserma.

È accaduto a Roccamonfina, nella provincia di Caserta, dove i carabinieri sono riusciti ad arrestare il malvivente, un uomo di 45 anni, e a recuperare il bottino. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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10 arresti per truffe agli anziani, bottino di quasi mezzo milione di euro: 116 colpi in un anno

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