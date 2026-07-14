Un uomo ha chiamato un 77enne vedovo fingendosi un maresciallo. Dopo averlo convinto di dover verificare un’operazione urgente, ha ottenuto 25 mila euro in contanti. L’arresto è stato eseguito dai carabinieri, che hanno sequestrato il denaro. La telefonata, studiata nei dettagli, ha avuto come obiettivo quello di sfruttare la paura e la fiducia della vittima, senza coinvolgere altre persone o istituzioni reali.

Una telefonata meticolosamente pianificata per instillare timore, un’identità falsa utilizzata per guadagnare la fiducia della vittima e una regia nascosta pronta a orchestrare ogni fase della truffa. Questo è il sofisticato raggiro scoperto dalla polizia di Stato a Roma, che ha portato all’arresto di un 38enne originario della Campania. L’uomo è stato bloccato dagli agenti subito dopo aver sottratto beni per un valore di circa 25 mila euro a un anziano di 77 anni, che aveva recentemente perso la moglie. La dinamica della truffa. La truffa ha avuto inizio con una telefonata sulla linea fissa dell’abitazione della vittima. Un uomo, spacciandosi per un maresciallo dei carabinieri, ha informato il pensionato che la sua automobile era stata coinvolta in una rapina avvenuta in una gioielleria di Frascati. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Roma: finto maresciallo truffa 77enne vedovo, arrestato con bottino da 25 mila euro

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