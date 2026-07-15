Fine vita in Francia la PAV | aiutare a vivere meta di civiltà non lasciare mai nessuno solo

In Francia, la PAV afferma che l’aiuto al fine vita rappresenta una metà della civiltà, sottolineando l’importanza di non lasciare mai nessuno solo. Un rappresentante ha dichiarato che ogni vita umana deve essere riconosciuta e protetta dal concepimento fino alla fine naturale, indipendentemente dalle circostanze.

Jean-Charles Putzolu – Città del Vaticano "Ogni vita umana deve essere riconosciuta e protetta dal concepimento fino alla sua fine naturale, qualunque siano le circostanze della sua esistenza". In questo mese di luglio, Papa Leone XIV ha invitato la Chiesa a pregare per il rispetto della vita. Nel suo video per le intenzioni di preghiera, il Papa ha implorato il perdono di Dio di fronte all'indifferenza. Le sue parole risuonano con particolare forza in un momento cruciale per la Francia che oggi, mercoledì 15 luglio, si appresta ad affrontare un voto decisivo all'Assemblea Nazionale, sul disegno di legge relativo al suicidio assistito. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

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