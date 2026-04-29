Martino fine di una favola A Forlì 4 stagioni di fila | mai nessuno prima E solo l’ultima difficile

Da ilrestodelcarlino.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Forlì, un allenatore ha guidato la stessa squadra per quattro stagioni consecutive, un risultato che non si era mai visto prima nella città. La sua permanenza si è conclusa con un’annata particolarmente complicata, segnando la fine di un ciclo iniziato quattro anni fa. Questi anni rappresentano un periodo lungo per un tecnico nel mondo dello sport, soprattutto in un contesto in cui le staffette sono frequenti.

Quattro anni su una stessa panchina al giorno d’oggi per un allenatore di qualsiasi sport sono quasi un’era geologica. Antimo Martino con le sue quattro stagioni alla guida dell’Unieuro è diventato il tecnico più longevo nella storia della nuova Pallacanestro 2.015, eguagliando come quell’Ezio Cardaioli, che però al timone della Libertas Pallacanestro 1946 rimase quattro anni suddivisi in due periodi da due annate ciascuno, contrariamente alla continuità avuta dal tecnico classe ’78 di Isernia. Martino, unico allenatore a cui la curva abbia dedicato un coro ‘ad personam’, ha chiuso il suo spicchio di carriera a Forlì vantando come fiore...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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