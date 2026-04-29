Martino fine di una favola A Forlì 4 stagioni di fila | mai nessuno prima E solo l’ultima difficile

A Forlì, un allenatore ha guidato la stessa squadra per quattro stagioni consecutive, un risultato che non si era mai visto prima nella città. La sua permanenza si è conclusa con un’annata particolarmente complicata, segnando la fine di un ciclo iniziato quattro anni fa. Questi anni rappresentano un periodo lungo per un tecnico nel mondo dello sport, soprattutto in un contesto in cui le staffette sono frequenti.

Quattro anni su una stessa panchina al giorno d’oggi per un allenatore di qualsiasi sport sono quasi un’era geologica. Antimo Martino con le sue quattro stagioni alla guida dell’Unieuro è diventato il tecnico più longevo nella storia della nuova Pallacanestro 2.015, eguagliando come quell’Ezio Cardaioli, che però al timone della Libertas Pallacanestro 1946 rimase quattro anni suddivisi in due periodi da due annate ciascuno, contrariamente alla continuità avuta dal tecnico classe ’78 di Isernia. Martino, unico allenatore a cui la curva abbia dedicato un coro ‘ad personam’, ha chiuso il suo spicchio di carriera a Forlì vantando come fiore...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Martino, fine di una favola. A Forlì 4 stagioni di fila: mai nessuno prima. E solo l’ultima difficile Notizie correlate Leggi anche: Sinner domani a Madrid, caccia a un record pazzesco: nessuno ha mai vinto 5 Masters 1000 di fila Sinner a Madrid per la storia: nessuno ha mai vinto 5 Masters 1000 di fila (ma è ancora in dubbio)Jannik Sinner atterrerà a Madrid sabato sera con l’opportunità di scrivere una pagina inedita nella storia del tennis mondiale. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Finale Nazionale Kellogg’s U17 Femminile, il riassunto della seconda giornata; Stefano De Martino, i video intimi rubati al prossimo conduttore di Sanremo: indagato un addetto alla sorveglianza; De Martino e i video hot rubati, indagato il tecnico della sicurezza: chi ha effettuato l'accesso possedeva la password; ? Il dolore senza fine per la scomparsa di Martino Debiasi: Lasci un vuoto incolmabile. Martino, fine di una favola. A Forlì 4 stagioni di fila: mai nessuno prima. E solo l’ultima difficileStraordinari i due campionati iniziali, chiudendo in vetta il girone, e ottimo il terzo. Il culmine la conquista della Coppa Italia 2024 battendo in finale la Fortitudo. Il rimpianto gli infortuni deg ... sport.quotidiano.net Martino, the end of a fairytale. Four seasons in a row in Forlì: never before. And only the last one was difficult.The first two championships were extraordinary, finishing top of their group, and the third was excellent. The highlight was winning the 2024 Coppa Italia, beating Fortitudo in the final. The only reg ... sport.quotidiano.net Santiago De Martino, figlio di Belén Rodriguez e Stefano De Martino, ha scelto di non comparire più sui social. A spiegare questa decisione è stata la zia Cecilia Rodriguez, che ha rivelato i motivi dietro questa scelta. - facebook.com facebook Stefano De Martino: “Abbiamo fatto una scommessa con il concorrente: se vince 300.000, io ed Herbert ci tatuiamo la scritta #AffariTuoi. Pensa quanto ti voglio bene… Se vince meno, ci tatuiamo #LaRuotaDellaFortuna” x.com