Falegnami o giardinieri? Ecco i consigli di Meta per aiutare i genitori alle prese con la vita digitale dei figli

Meta ha pubblicato consigli rivolti ai genitori su come affrontare la presenza dei figli nel mondo digitale. La protezione dei minori online non si limita all’uso di strumenti tecnologici come filtri o blocchi, ma si basa anche sul mantenimento di un dialogo continuo all’interno delle famiglie. La discussione tra genitori e figli viene presentata come elemento chiave per gestire in modo efficace la sicurezza digitale dei minori.

La protezione dei minori e adolescenti online non è solo una questione di filtri e blocchi tecnologici, ma nasce dal dialogo costante tra le mura di casa. Con questo messaggio Meta ha presentato oggi a Milano “ Family Chat “, la nuova campagna italiana ideata per supportare le famiglie nella gestione della vita digitale. All’evento hanno partecipato la famiglia Caressa- Parodi e lo psicologo Luca Mazzucchelli, sottolineando come gli strumenti di tutela messi a disposizione dalle piattaforme diventino davvero efficaci solo se accompagnati da una “tecnologia invisibile” fatta di emozioni, valori e fiducia. Il dialogo al centro: oltre il controllo tecnologico.🔗 Leggi su Open.online

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