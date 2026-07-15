Fincantieri firma il protocollo sull’innovazione tecnologica

Fincantieri ha firmato un protocollo sull’innovazione tecnologica con le Segreterie Nazionali di FIM, FIOM e UILM e il Coordinamento nazionale dell’azienda. La firma segue un confronto tra le parti, definito come positivo e costruttivo. Il protocollo riguarda l’implementazione di nuove tecnologie e processi nel settore. Non sono stati forniti dettagli specifici sui contenuti o sulle tempistiche dell’accordo.

La recente firma del Protocollo sull’innovazione tecnologica rappresenta il risultato di un confronto positivo e costruttivo con le Segreterie Nazionali di FIM, FIOM e UILM ed il Coordinamento nazionale di Fincantieri. Il negoziato ha consentito di definire, in modo condiviso, le modalità con cui avviare importanti sperimentazioni in ambito tecnologico, valorizzando il contributo delle parti sociali e rafforzando il percorso di innovazione dell’azienda. L’obiettivo, in linea con il piano industriale, è di favorire l’introduzione della digitalizzazione e dell’intelligenza artificiale secondo un modello che promuova il contributo ed il coinvolgimento delle persone. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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