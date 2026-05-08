Innovazione tecnologica in Umbria un protocollo d’intesa per definire le strategie in ambito digital

In Umbria è stato firmato un protocollo d’intesa finalizzato a delineare le linee guida e le strategie regionali nel settore dell’innovazione tecnologica, digitale e dell’intelligenza artificiale. L’accordo coinvolge enti pubblici e altri soggetti, con l’obiettivo di coordinare le attività e le iniziative in questi ambiti. La firma rappresenta un passo importante per sviluppare progetti e interventi specifici nel territorio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Un protocollo d’intesa per la definizione di un quadro strategico a livello regionale in materia di innovazione tecnologica, digitale e di intelligenza artificiale. Tale protocollo si affianca alle altre iniziative regionali legate ai temi dell’agenda digitale e al più complessivo percorso di.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Umbria, un protocollo d'intesa territoriale contro sovraindebitamento e difficoltà economicheIl progetto SPES, promosso dall'ordine degli avvocati di Perugia e firmato da enti e istituzioni, mira al sostegno delle persone in difficoltà... Sicurezza sul lavoro, protocollo d'intesa fra Inail Umbria e Ufficio scolastico regionaleUn protocollo d'intesa che sancisce una condivisone d'intenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Intelligenza artificiale e scuola, docenti da tutta l’Umbria al Volta di Perugia per il seminario Avanguardie educative; Umbria: insediato primo centro regionale intelligenza artificiale in sanita' -2-; Monitoraggio elettromagnetico, l’Umbria punta su una rete stabile e coordinata; Its Umbria Academy, più di 300 partecipanti agli open day. Questa non è la terra di Archimede: Brevetti, l’Umbria resta indietro. Innovazione tecnologica in affannoL’innovazione resta un fattore cardine per la competitività. Il rallentamento della capacità brevettuale delle imprese italiane, registrato nel 2024, è probabilmente frutto delle molte incertezze del ... lanazione.it Il rapporto dell’Ocse sull’Umbria: Servono collegamenti e innovazioneLa qualità della coesione sociale tra le migliori d’Europa: ricchezze culturali e naturali la caratterizzano. Ma si trova di fronte a vincoli strutturali che ne rallentano il dinamismo economico e de ... lanazione.it Le risorse saranno reinvestite nei processi di digitalizzazione e innovazione tecnologica dell’azienda sanitaria #digitalizzazione #AUSL #aosta #gazzettamatin - facebook.com facebook Un confronto tra istituzioni, università e attori dell’innovazione tecnologica e della ricerca scientifica italiana 13 maggio (16:00) - Auditorium Testori, Palazzo Lombardia @UniBergamo @unipv @UniLIUC x.com