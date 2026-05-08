Innovazione tecnologica in Umbria un protocollo d’intesa per definire le strategie in ambito digital
In Umbria è stato firmato un protocollo d’intesa finalizzato a delineare le linee guida e le strategie regionali nel settore dell’innovazione tecnologica, digitale e dell’intelligenza artificiale. L’accordo coinvolge enti pubblici e altri soggetti, con l’obiettivo di coordinare le attività e le iniziative in questi ambiti. La firma rappresenta un passo importante per sviluppare progetti e interventi specifici nel territorio.
Un protocollo d’intesa per la definizione di un quadro strategico a livello regionale in materia di innovazione tecnologica, digitale e di intelligenza artificiale. Tale protocollo si affianca alle altre iniziative regionali legate ai temi dell’agenda digitale e al più complessivo percorso di.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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