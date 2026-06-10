Unisannio convegno sull’innovazione tecnologica in medicina

Notizia in breve

Unisannio ha organizzato un convegno dedicato all’innovazione tecnologica in medicina presso l’Auditorium Sant’Agostino. Sono intervenuti esperti, ricercatori e rappresentanti di aziende del settore sanitario. L’evento ha coinvolto discussioni e presentazioni su nuove applicazioni tecnologiche e strumenti innovativi destinati alla medicina. La giornata ha visto la partecipazione di professionisti e aziende impegnati nello sviluppo di soluzioni digitali e tecniche per il miglioramento delle pratiche cliniche.