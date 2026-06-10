Unisannio convegno sull’innovazione tecnologica in medicina
Unisannio ha organizzato un convegno dedicato all’innovazione tecnologica in medicina presso l’Auditorium Sant’Agostino. Sono intervenuti esperti, ricercatori e rappresentanti di aziende del settore sanitario. L’evento ha coinvolto discussioni e presentazioni su nuove applicazioni tecnologiche e strumenti innovativi destinati alla medicina. La giornata ha visto la partecipazione di professionisti e aziende impegnati nello sviluppo di soluzioni digitali e tecniche per il miglioramento delle pratiche cliniche.
L’Università degli Studi del Sannio il 12 giugno ospiterà, presso l’Auditorium Sant’Agostino, il convegno “Innovazione tecnologica in medicina: dalla ricerca alla pratica clinica. Modelli a confronto”, un importante appuntamento organizzato dal Dipartimento di Ingegneria, dedicato al dialogo tra mondo accademico, sistema sanitario e imprese impegnate nello sviluppo delle tecnologie per la salute. La prima sessione, dedicata al punto di vista industriale, vedrà la partecipazione di professioniste e professionisti provenienti da aziende leader del settore biomedicale e sanitario. Lucia Economico, Robotics Start-up Specialist di Medtronic, presenterà una panoramica del sistema robotico Hugo TM RAS, illustrando le prospettive offerte dalla robotica chirurgica. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
PRESENTAZIONE NAZIONALEDELLACARTA DI BENEVENTO
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Si parla di: All'Unisannio convegno per discutere il futuro della medicina di precisione; Innovazione tecnologica in medicina: convegno a UniSannio.