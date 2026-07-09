Il 2006 rappresenta il ventennale della vittoria dell’Italia ai Mondiali, conquistata battendo in finale la Francia. La squadra aveva anche superato la semifinale contro la Germania, giocata in trasferta. Quest’anno, però, gli azzurri non partecipano ai Mondiali del 2026. La Federazione italiana di calcio ha celebrato il 20° anniversario del successo, che si è verificato due decenni fa.

Ai Mondiali 2026 l’Italia non c’è. Ma esattamente 20 anni fa, gli azzurri vincevano la Coppa del Mondo battendo in finale la Francia, dopo l’epica semifinale vinta contro la Germania in casa loro. Nel giorno del ventesimo anniversario del quarto titolo mondiale vinto dalla Nazionale il 9 luglio 2006, la Figc celebra il trionfo di Berlino con uno speciale dal titolo ‘Noi, i Campioni del 2006’ pubblicato sulla piattaforma digitale Vivo Azzurro TV e sui propri canali social. Il tributo all’impresa. Un tributo all’impresa compiuta dagli Azzurri attraverso le parole di alcuni dei grandi protagonisti di quel Mondiale, dall’ex Ct Marcello Lippi a Gigi Buffon, da Alessandro Del Piero a Francesco Totti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Mondiali 2006, la Figc celebra il ventennale del trionfo azzurro

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I Mondiali 2026 saranno un disastro

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