La Francia affronta il Marocco nel primo quarto di finale dei Mondiali 2026. La partita si gioca oggi, con orario ancora da definire. La nazionale francese, favorita, cerca la semifinale, mentre il Marocco, che ha raggiunto la semifinale in Qatar, punta a proseguire il percorso. La sfida si svolge in un momento chiave del torneo. La partita sarà visibile su canali dedicati e piattaforme streaming ufficiali.

La favorita Francia torna in campo oggi ai Mondiali 2026, nel primo quarto di finale della competizione, contro il Marocco. Una partita non facile per gli uomini di Deschamps che incontrano la nazionale che raggiunse la semifinale in Qatar, persa proprio contro i francesi. Tra i protagonisti più attesi del match c’è ovviamente la stella Kylian Mbappe, che sta giocando anche la sua sfida personale per il titolo di capocannoniere della competizione contro l’argentino Messi e il norvegese Haaland. The adidas Golden Boot race continues. #FIFAWorldCup pic.twitter.comtnz3pZuLpv — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 8, 2026 Il Marocco ha però tutte... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Francia-Marocco, oggi il primo quarto di finale ai Mondiali 2026: orario, probabili formazioni e dove vederlo

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FRANCIA e MAROCCO, oltre il calcio! | DIARIO MONDIALE Ep.10

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l'harassment che ricevi in Marocco è per lo più colpa tua, a dire il vero. però è facile da risolvere reddit