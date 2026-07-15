A Filottrano, poco dopo le 18.30, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Buozzi a seguito del crollo di una parte del tetto di un’abitazione. Un uomo che si trovava all’interno è stato messo in salvo. Non sono stati segnalati altri feriti o danni a edifici vicini. La zona è stata messa in sicurezza mentre si valutano le cause del cedimento.

Filottrano, 15 luglio 2026 - A Filottrano è crollata parte di un tetto di un'abitazione. I Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 18.30 in via Buozzi per il crollo. La squadra di Osimo, con il supporto del personale della sede centrale di Ancona con l'autoscala, ha raggiunto un uomo rimasto all'interno dell'abitazione e impossibilitato a uscire, provvedendo al suo recupero insieme al cane. Le squadre dei pompieri sono al lavoro per la messa in sicurezza dell'edificio. Nessuna persona è rimasta ferita, l'uomo infatti è stato messo in salvo in tempo. Sul posto è presente anche un tecnico del Comune per gli accertamenti necessari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Filottrano, crolla parte di un tetto: uomo in salvo

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