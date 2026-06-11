Un boato ha scosso una palazzina a Girola di Fermo, causando il crollo di una porzione del tetto. All’interno, si trovavano sette persone, che sono riuscite a mettersi in salvo. La struttura è rimasta gravemente danneggiata e dichiarata inagibile. Nessuno è rimasto ferito durante l’incidente. La zona è stata isolata e sono in corso controlli per verificare la stabilità dell’edificio.

FERMO Paura in contrada Girola, a pochi passi dal confine con Grottazzolina, dove una porzione del tetto di un'abitazione ha improvvisamente ceduto mentre all'interno si trovavano sette persone appartenenti a due nuclei familiari. Solo il caso ha evitato conseguenze drammatiche. Il crollo e l'allarme L'episodio si è verificato intorno alle 21. Un forte boato ha interrotto la tranquillità della serata, facendo scattare immediatamente la richiesta di soccorso. Secondo le prime informazioni, il cedimento ha interessato la copertura dell'edificio e la soffitta, mentre il solaio sottostante ha resistito all'impatto delle macerie. Proprio la tenuta del solaio ha impedito che il materiale precipitasse nei locali abitati, evitando il coinvolgimento diretto delle persone presenti in casa. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Un boato e il tetto di una casa crolla improvvisamente: due famiglie in salvo, palazzina inagibile a Girola di Fermo

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