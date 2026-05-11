Crolla parte del cornicione alla scuola Megali di Melito Porto Salvo | disposta la chiusura del plesso

Nella mattinata di ieri, domenica 10 maggio, si è verificato un cedimento di alcune parti del cornicione presso la scuola P. Megali di Melito Porto Salvo. L’evento ha portato alla decisione di chiudere immediatamente il plesso scolastico e di avviare verifiche di sicurezza sull’edificio. La situazione ha generato preoccupazione tra insegnanti e genitori, che hanno assistito alle operazioni di messa in sicurezza.

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