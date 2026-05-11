Crolla parte del cornicione alla scuola Megali di Melito Porto Salvo | disposta la chiusura del plesso
Nella mattinata di ieri, domenica 10 maggio, si è verificato un cedimento di alcune parti del cornicione presso la scuola P. Megali di Melito Porto Salvo. L’evento ha portato alla decisione di chiudere immediatamente il plesso scolastico e di avviare verifiche di sicurezza sull’edificio. La situazione ha generato preoccupazione tra insegnanti e genitori, che hanno assistito alle operazioni di messa in sicurezza.
È scattata nella mattinata di ieri, domenica 10 maggio, l’allerta al plesso scolastico P. Megali di Melito Porto Salvo, dove il cedimento di alcune parti del cornicione ha richiesto verifiche urgenti sulla sicurezza dell’edificio.A seguito dell’episodio, l’Amministrazione comunale - come si legge.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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