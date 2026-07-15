Figc Corte Federale d' Appello conferma -5 punti al Trapani

La Corte Federale d'Appello della Figc ha respinto il ricorso di una squadra di calcio, confermando una penalizzazione di cinque punti in classifica e un'ammenda di 1.500 euro. La penalizzazione si applicherà nella stagione sportiva 2025-2026. La decisione riguarda il procedimento in merito a una violazione disciplinare. La squadra dovrà scontare i punti di penalizzazione al termine del procedimento legale.

La Corte Federale d'Appello a Sezioni Unite della Figc ha respinto il reclamo del Trapani, confermando l'ammenda di 1.500 euro e i 5 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella prima stagione sportiva utile a decorrere da quella 20252026. Lo rende noto la Figc. Il club, sanzionato lo scorso 28 maggio dal Tribunale Federale Nazionale per violazioni di natura amministrativa, era stato deferito a seguito della segnalazione della Commissione Indipendente per la Verifica dell'Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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