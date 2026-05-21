Vogatore positivo al doping | la Corte federale di appello boccia il ricorso

La Corte federale di appello della Federazione italiana canottaggio ha respinto il ricorso presentato da un atleta dopo che era risultato positivo a un test antidoping. L'atleta aveva presentato un ricorso contro la decisione di sospensione temporanea decisa in seguito all’esito dei controlli. La Corte ha esaminato le contestazioni e ha confermato la validità dei risultati e delle procedure adottate dall’organo competente. La decisione definitiva è stata emessa dopo la valutazione delle evidenze e delle argomentazioni presentate.

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La Corte federale di appello della Federazione italiana canottaggio ha respinto il reclamo del vogatore del rione Valle presentato contro la decisione del Tribunale federale che si era dichiarato "incompetente" a giudicare la vicenda della squalifica per doping dopo il Palio remiero di Porto Santo Stefano. Restano dunque valide sia la squalifica dell’atleta decisa dall’Ente Palio (che non potrà disputare la gara del 2026) sia la revoca della vittoria al rione Valle e l’assegnazione del Palio alla Fortezza. Il vogatore era risultato positivo al clomifene con una percentuale molto bassa (0,4 ngml) e la Procura nazionale antidoping aveva comminato una squalifica di sei mesi riconoscendo l’assenza di dolo e la possibilità di una contaminazione accidentale legata all’assunzione di alimenti trattati. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Vogatore positivo al doping: la Corte federale di appello boccia il ricorso ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Corte di Appello Federale, ecco la decisione sul TrapaniTempo di lettura: 1 minutoLa Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite ha respinto il reclamo del Trapani (Girone C di Serie C), confermando l’ammenda... Chieti retrocesso in Eccellenza: la Corte Federale d’Appello infligge 11 punti di penalizzazioneUna sentenza destinata a far discutere e a cambiare radicalmente il finale di stagione del Chieti. Vogatore positivo al doping: la Corte federale di appello boccia il ricorsoLa Corte federale di appello della Federazione italiana canottaggio ha respinto il reclamo del vogatore del rione Valle presentato contro la decisione del Tribunale federale che si era dichiarato ... lanazione.it Palio, presunto doping. Sospensione cautelare revocata al vogatoreRevocata la sospensione cautelare nei confronti del vogatore del rione Valle, si avvicina la conclusione della parabola iniziata lo scorso 9 settembre. C’è ancora attesa da parte del giudice sulla ... lanazione.it