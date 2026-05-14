Chieti retrocesso in Eccellenza | la Corte Federale d’Appello infligge 11 punti di penalizzazione

La Corte Federale d’Appello ha deciso di penalizzare il club neroverde con 11 punti di penalizzazione. La decisione deriva dall’accoglimento del ricorso presentato dalla Procura Federale contro una precedente sentenza del Tribunale Federale Nazionale, datata 30 aprile. Questa penalizzazione ha portato il club a retrocedere in Eccellenza, un evento che potrebbe influenzare notevolmente la conclusione della stagione. La decisione ha suscitato reazioni tra tifosi e addetti ai lavori, modificando il quadro delle squadre coinvolte nella categoria superiore.

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