Mussa è sicuro | Allegri in Nazionale? Non è l’allenatore giusto da cui ripartire Vi spiego perché

Giovanni Mussa ha commentato su 'TMW Radio' la possibilità di vedere Massimiliano Allegri alla guida della nazionale, affermando che non rappresenta la scelta giusta da cui ripartire. Ha spiegato le sue ragioni e ha espresso un giudizio netto sulla questione. La discussione si è concentrata sulle scelte tecniche e sulla compatibilità dell’allenatore con le esigenze della nazionale. Nessun altro dettaglio o nome è stato menzionato nel suo intervento.

Dopo il disastro Mondiali della Nazionale azzurra, l'ennesimo degli ultimi anni, non si fa altro che commentare i possibili nomi per il nuovo CT dell'Italia. Tra i più quotati rimane quello di Massimiliano Allegri, attuale allenatore del Milan che sembra non abbia alcuna intenzione di lasciare i rossoneri dopo un solo anno. Infatti, da diversi giorni il tecnico toscano sta lavorando con la dirigenza del club di Via Aldo Rossi per programmare al meglio la prossima stagione. Ai microfoni di 'TMW Radio', l'allenatore Giovanni Mussa ha parlato della possibilità di vedere Max Allegri in Nazionale. Ecco, di seguito, il suo pensiero: "Se si deve ricostruire un progetto non credo che Allegri sia l'allenatore giusto da cui ripartire, lui è più abituato a lavorare con dei calciatori pronti.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Mussa è sicuro: “Allegri in Nazionale? Non è l’allenatore giusto da cui ripartire. Vi spiego perché” Notizie correlate De Zerbi sicuro: «Posso essere un fratello maggiore, un padre, non hanno bisogno di un allenatore. Vi spiego perchè»Calciomercato Torino: prende quota la suggestione per il clamoroso ritorno di Darmian. Sorrentino sicuro: «La Juventus andrà in Champions e vi spiego perché»Hjulmand Juve opzione destinata a tramontare: sul danese sta lavorando senza sosta quella big europea! Le ultimissime Mercato Juve, unione d’intenti... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Mussa: Allegri in Nazionale? Non è l'allenatore giusto. Ecco perché; Mussa: PSG-Bayern Monaco: godimento clamoroso. Al ritorno mi aspetto tanti gol. Milan, Allegri: Leao è un giocatore bravo, su Pulisic...Il tecnico rossonero Massimiliano Allegri ha presentato il match nella consueta conferenza stampa prepartita. fantacalcio.it Allegri: Domani sicuramente la Juve disputerà una grande gara, è poco ma sicuro...Quello di domani sarà un test di personalità? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus che alla vigilia della sfida di San Siro contro il Milan ... m.tuttomercatoweb.com Dal primo maggio STRADA APERTA! Si potrà salire al Pian della Mussa in auto e raggiungere l'area di parcheggio vicino al Rifugio. Un lungo weekend di maggio, per fare bellissime escursioni primaverili! E per chi pratica skialp, gli itinerari primaverili s - facebook.com facebook Mister Giovanni #Mussa a #Maracana: “ #Allegri non è l’allenatore giusto per la Nazionale” x.com