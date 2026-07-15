Le fiamme hanno danneggiato la statua del Cristo a Maratea. Il presidente della regione ha commentato che si tratta di un attacco a un simbolo importante della Basilicata nel mondo e ha chiesto di punire i responsabili. Nessuna informazione è stata fornita sull'origine dell'incendio o sulle cause dell'incendio. La statua si trova in un'area turistica e monumentale della cittadina. Le autorità stanno indagando sull'accaduto.

Potenza, 15 lug. - (Adnkronos) - ''Un attacco alla bellezza, alla nostra storia e a uno dei simboli più preziosi della Basilicata nel mondo''. Con queste parole di indignazione il presidente della Regione, Vito Bardi, è intervenuto sull'incendio che ha ferito la collina del Cristo Redentore a Maratea, lambendo la Basilica di San Biagio e costringendo alla chiusura dei camminamenti storici. Nella notte l'incendio ha colpito un'area boschiva, di pregio naturalistico e storico, e nelle prime ore della mattina è stato necessario l'intervento di un Canadair della flotta statale e di un elicottero antincendio della Protezione civile regionale per lanci dall'alto, a supporto delle squadre a terra. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Fiamme lambiscono statua Cristo a Maratea. Bardi: ''Attacco a simbolo Basilicata nel mondo, punire responsabili dello scempio''

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