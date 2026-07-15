Fi-Pi-Li da incubo | tamponamento tra camion svincolo chiuso

Notizia in breve

Un tamponamento tra due camion ha provocato la chiusura dello svincolo di un tratto della Fi-Pi-Li. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e la polizia, che ha delimitato l’area. Il traffico è rallentato in entrambe le direzioni, con code che si estendono per diversi chilometri. Nessun ferito grave è stato segnalato. La strada rimane chiusa fino a nuove disposizioni.