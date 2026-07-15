Fi-Pi-Li da incubo | tamponamento tra camion svincolo chiuso
Un tamponamento tra due camion ha provocato la chiusura dello svincolo di un tratto della Fi-Pi-Li. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e la polizia, che ha delimitato l’area. Il traffico è rallentato in entrambe le direzioni, con code che si estendono per diversi chilometri. Nessun ferito grave è stato segnalato. La strada rimane chiusa fino a nuove disposizioni.
Firenze, 15 luglio 2026 – Ancora una giornata nera lungo la strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, più nota come Fi-Pi-Li. Poco dopo le 13 di oggi, mercoledì 15 luglio, lo svincolo di Empoli Est (Firenze) è stato chiuso a seguito di un tamponamento tra un mezzo pesante e un camion della spazzatura, proprio all'altezza dell'uscita dalla strada di grande comunicazione in direzione Pisa. Fi-Pi-Li, traffico e viabilità in tempo reale A seguito dello scontro uno dei conducenti, 51 anni, è rimasto bloccato nel mezzo ed è stato estratto dai vigili del fuoco. L'uomo è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Empoli per contusioni agli arti inferiori. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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