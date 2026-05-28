Auto si ribalta dopo un tamponamento | traffico in tilt in Fi-Pi-Li

Da pisatoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un'auto si è ribaltata dopo un tamponamento questa mattina sulla Fi-Pi-Li. L’incidente ha causato un blocco totale del traffico, con lunghe code di veicoli e mezzi pesanti che si sono formate lungo l’autostrada. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma al momento non si hanno dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte. La strada rimane chiusa in entrambe le direzioni, creando disagi per gli automobilisti.

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Un lungo serpente di auto e mezzi pesanti si è sviluppato nella mattinata di giovedì 28 maggio sulla Fi-Pi-Li, confermando ancora una volta l'estrema fragilità della principale arteria stradale interprovinciale della Toscana.Ha generare l'ingorgo, che si è protratto per oltre 2 chilometri. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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