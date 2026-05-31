Fi-Pi-Li tamponamento tra otto auto | traffico congestionato lunghe code verso il mare

Da lanazione.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un tamponamento coinvolge otto veicoli sulla strada di grande comunicazione Fi-Pi-Li, provocando traffico intenso e code prolungate in direzione mare. L’incidente si è verificato questa mattina, causando rallentamenti e congestione nel tratto interessato. Non sono stati riportati dettagli su feriti o cause dell’incidente. La circolazione rimane rallentata mentre le operazioni di soccorso sono in corso.

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Firenze, 31 maggio 2026 – Ancora una mattinata da incubo sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, più nota come Fi-Pi-Li. Anche questa mattina, domenica 31 maggio, due distinti incidenti, avvenuti a pochi minuti di distanza, hanno provocato forti rallentamenti e lunghe code in direzione Livorno. https:www.lanazione.itcronacaincidente-fipili-eljfbw3e Primo incidente tra Montopoli in Val d’Arno e Pontedera Est . Il primo incidente si è verificato intorno alle 10 nel tratto compreso tra Montopoli in Val d’Arno e Pontedera Es t dove è avvenuto un tamponamento a catena che ha coinvolto otto au to. https:www.lanazione.itcronacafi-pi-li-traffico-hg5kez3b Secondo incidente tra Empoli Est ed Empoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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