Stasera alle 21.15 si svolge la sesta tappa del 36° Festival internazionale ’Music & Wine’ nella Villa Granducale di Alberese. Sul palco si esibirà il ’Trio Virtuoso’. L’evento si tiene in un contesto storico e si inserisce nella programmazione del festival dedicato alla musica e al vino. La manifestazione prosegue con altre tappe programmate nelle prossime settimane.

La sesta tappa del 36° Festival internazionale ’Music & Wine’ oggi alle 21.15 sale nella storica Villa Granducale ad Alberese con il ’Trio Virtuoso’, formazione foggiana che vede al proprio interno il noto trombettista Antonio Carretta, il fisarmonicista Peppe Sirolli e il percussionista Salvatore Sciotti con un viaggio musicale che attraversa epoche e stili differenti: dalle acrobazie paganiniane alle atmosfere del tango, dalle melodie tradizionali fino alle celebri colonne sonore italiane. La fusione tra la potenza lirica della tromba e l’incredibile versatilità della fisarmonica, contrappuntata dalle percussioni, daranno vita a un suono unico, capace di coinvolgere ed emozionare il pubblico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Festival ’Music & Wine’ ad Alberese. Trio Virtuoso nella Villa Granducale

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Si parla di: Festival ’Music & Wine’ ad Alberese. Trio Virtuoso nella Villa Granducale; Tromba, fisarmonica e percussioni: il Trio Virtuoso porta ad Alberese un viaggio nella musica.

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