Porto Cervo Wine & Food Festival | successo tra networking e territorio

Il Porto Cervo Wine & Food Festival si è concluso con una partecipazione numerosa di appassionati e professionisti del settore. Durante l’evento sono stati assegnati premi tecnici alle etichette più apprezzate della Costa Smeralda. Sono stati inoltre riconosciuti con premi speciali alcuni professionisti che si sono distinti nel corso della loro carriera nel settore vinicolo e gastronomico. La manifestazione ha coinvolto varie aziende, sommelier e esperti del territorio.

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? Domande chiave Quali etichette hanno vinto i premi tecnici in Costa Smeralda?. Chi sono i professionisti premiati per la loro carriera nel settore?. Come il modello boutique influenza i mercati internazionali del vino?. Perché questo evento è diventato un hub strategico per i buyer?.? In Breve Premiati Foss Marai, Cantine Barone, Tenuta Masone Mannu e Santadi per diverse categorie.. Vincitori Spirits challenge: Esse Gin, Pernod Ricard e Mirto Sannai.. Riconoscimenti professionali a Tore Sechi, Andrea Eriu, Simone Sechi e Vincenzo Vignocchi.. Evento organizzato congiuntamente da Hotel Cala di Volpe e Cervo Hotel.. La quindicesima edizione...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Porto Cervo Wine & Food Festival: successo tra networking e territorio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Wine Week & Food a San Giovanni LupatotoNel fine settimana dal 17 al 19 aprile 2026, San Giovanni Lupatoto ospiterà la seconda edizione di “Wine Week & Food”, una manifestazione dedicata... Al via Real Italian Wine & Food Experience, promossa a Londra da Bologna FiereIl taglio del nastro di rito ha suggellato l'inaugurazione di Real Italian Wine & Food Experience London 2026, segnata quest'anno nella capitale... Argomenti più discussi: Tra lusso e visione internazionale, torna il Porto Cervo Wine & Food Festival (7-10 maggio); Porto Cervo Wine & Food, la Sardegna del gusto celebra i 15 anni del festival; Porto Cervo Wine & Food Festival 2026; Porto Cervo Wine & Food Festival 7-10 maggio 2026. Daniela Ferolla inaugura il Porto Cervo Wine and Food Festival 2026 x.com Chiusa la 15esima edizione del Porto Cervo Wine & Food FestivalIl Festival rappresenta un hub strategico dove degustazione, networking e approfondimento culturale si integrano in un format maturo e dinamico ... tgcom24.mediaset.it