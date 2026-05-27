Un borgo un drago e nove cantine | il Food & Wine Festival arriva in Irpinia

Il Food & Wine Festival si svolge nei borghi di Montefusco, Santa Paolina e Torrioni, coinvolgendo nove cantine locali. L’evento propone degustazioni di vini e cucina tradizionale, integrando elementi artistici e culturali. Durante il festival, i visitatori possono attraversare le aree dei borghi, partecipando a attività condivise e incontri con produttori e artisti. La manifestazione si svolge in ambienti pubblici e aperti, senza limitazioni di accesso.

Tra vino, cucina, arte e comunità, il Food & Wine Festival trasforma i borghi di Montefusco, Santa Paolina e Torrioni in uno spazio diffuso di incontro, attraversamento e partecipazione collettiva. Per tre giorni, palazzi storici, piazze, cantine, cortili e luoghi simbolici del territorio. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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