A partire dal 29 luglio, è disponibile in edicola il primo numero di una pubblicazione storica in due puntate. La rivista include storie di Dylan Dog, Zerocalcare e Shintaro Kago. La Festa della Bastiglia a Parigi si accompagna a un risveglio militare in Europa, con forze schierate in città. Non sono stati forniti dettagli su eventuali eventi specifici o motivazioni di questa manifestazione.

Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Abbonati entro il 5 agosto per ricevere la seconda puntata a casa tua. Una celebrazione «massiccia» della festa nazionale, con l’Ucraina al centro e la partecipazione dei paesi della coalizione dei volonterosi, per Emmanuel Macron quasi un testamento di dieci anni all’Eliseo: il tema del 14 luglio di ieri è stato il «risveglio strategico europeo». Tra gli 8500 militari che hanno sfilato sui Champs Elysées, c’erano 500 soldati degli altri 36 paesi “volontari”, il segmento del percorso chiuso da 25 ucraini. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

© Ilmanifesto.it - Festa della Bastiglia, a Parigi il risveglio militare d’Europa

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France shows off massive military planes collection at Bastille 2026 parade

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