A Parigi si celebra la Festa della Bastiglia con la presenza di capi di stato e di governo, tra cui il presidente italiano. La manifestazione coincide con il decennale dell’attentato di Nizza e il sostegno all’Ucraina. Il presidente francese ha annunciato un rilancio delle iniziative per rafforzare la difesa europea. La cerimonia si svolge in un clima di unità nazionale, con discorsi e commemorazioni ufficiali.

A Parigi si celebra la Festa della Bastiglia nel segno dell’unità nazionale, del decennale dell’attentato di Nizza e del supporto all’Ucraina. Presenti capi di stato e di governo, fra cui il presidente Mattarella. Macron rilancia sul rafforzamento della difesa europea. Servizio di Antonio Soviero RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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A Parigi la Festa della Bastiglia. Macron rilancia su rafforzamento difesa europea

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