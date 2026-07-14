Dalla presa della Bastiglia al risveglio europeo | simboli e numeri della parata di Macron

Da repubblica.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Per partecipare alla commemorazione dell’inizio della Rivoluzione francese, il pubblico ha dovuto registrarsi, con circa 50 mila QR code scaricati. Alla parata erano presenti rappresentanti di 35 Stati, che si sono riuniti sulla tribuna d’onore. La celebrazione includeva simboli e numeri legati alla storia e alla tradizione francese, con un focus sulla presa della Bastiglia.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Si commemora l’avvio della Rivoluzione francese: rappresentanti di 35 Stati sulla tribuna d’onore. Per assistere il pubblico si è dovuto registrare: almeno 50 mila i QR scaricati. Mattarella ricorda le vittime dell’attentato di Nizza del 14 luglio 2016. 🔗 Leggi su Repubblica.it

dalla presa della bastiglia al risveglio europeo simboli e numeri della parata di macron
© Repubblica.it - Dalla presa della Bastiglia al risveglio europeo: simboli e numeri della parata di Macron
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Accadde oggi: 14 luglio, la presa della BastigliaIl 14 luglio 1789, una folla di cittadini attaccò e conquistò il carcere della Bastiglia.

Cavalli in fuga dalla parata del 2 giugno: le immagini della corsa al galoppo nella notte sulla Cristoforo Colombo a Roma, poi l’intervento della poliziaNella notte a Roma, alcuni cavalli sono scappati al galoppo lungo via Cristoforo Colombo, lontano dalle Terme di Caracalla.

Temi più discussi: Presa della Bastiglia, 14 luglio Festa nazionale in Francia: fuochi alla Tour Eiffel. FOTO; 14 luglio in Francia, perché quest'anno la festa è diversa e anticipata; Così la Francia ha trasformato i suoi fallimenti nella nazionale più forte del calcio mondiale; David, la Rivoluzione dipinta: quando l’arte racconta la nascita della Francia moderna.

dalla presa della bastigliaLa presa della Bastiglia: l’importanza del 14 luglio 1789La presa della Bastiglia avvenne il 14 luglio 1789. Una rivolta che diede avvio alla Rivoluzione francese e cambiò le sorti dell'Europa. mam-e.it

dalla presa della bastiglia14 luglio 2026: la Francia si prepara a un nuovo anniversario della BastigliaTra pochi giorni la Francia tornerà a fermarsi per la sua festa nazionale. Il 14 luglio 2026 cadrà di martedì, e come ogni anno porterà con sé sfilate militari, concerti e fuochi d’artificio in ogni a ... 2duerighe.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web