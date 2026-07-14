Dalla presa della Bastiglia al risveglio europeo | simboli e numeri della parata di Macron

Notizia in breve

Per partecipare alla commemorazione dell’inizio della Rivoluzione francese, il pubblico ha dovuto registrarsi, con circa 50 mila QR code scaricati. Alla parata erano presenti rappresentanti di 35 Stati, che si sono riuniti sulla tribuna d’onore. La celebrazione includeva simboli e numeri legati alla storia e alla tradizione francese, con un focus sulla presa della Bastiglia.