Dalla presa della Bastiglia al risveglio europeo | simboli e numeri della parata di Macron
Per partecipare alla commemorazione dell’inizio della Rivoluzione francese, il pubblico ha dovuto registrarsi, con circa 50 mila QR code scaricati. Alla parata erano presenti rappresentanti di 35 Stati, che si sono riuniti sulla tribuna d’onore. La celebrazione includeva simboli e numeri legati alla storia e alla tradizione francese, con un focus sulla presa della Bastiglia.
Si commemora l’avvio della Rivoluzione francese: rappresentanti di 35 Stati sulla tribuna d’onore. Per assistere il pubblico si è dovuto registrare: almeno 50 mila i QR scaricati. Mattarella ricorda le vittime dell’attentato di Nizza del 14 luglio 2016. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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