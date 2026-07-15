La Ferrari si prepara per il Gran Premio del Belgio, che si terrà nel fine settimana sul circuito di Spa-Francorchamps. Il team ha dichiarato che il weekend sarà impegnativo e che sarà necessario ottimizzare ogni dettaglio per affrontare al meglio la gara. La gara si svolgerà su uno dei tracciati più noti e complessi del campionato di Formula 1.

La Ferrari si prepara ad affrontare il Gran Premio del Belgio, in programma nel prossimo fine settimana sullo storico circuito di Spa-Francorchamps, uno degli appuntamenti più iconici e impegnativi del calendario di Formula 1. A presentare il weekend è stato il team principal della Scuderia di Maranello, Frédéric Vasseur, che ha sottolineato le difficoltà della pista belga, nota non solo per il suo tracciato tecnico e veloce, ma anche per le condizioni meteorologiche spesso imprevedibili. Vasseur: “Spa è una delle gare più difficili”. “Arriviamo a Spa-Francorchamps sapendo che ci attende un weekend particolarmente impegnativo”, ha dichiarato Vasseur. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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© Sport.periodicodaily.com - Ferrari, Vasseur: “A Spa ci attende un weekend impegnativo, servirà massimizzare ogni dettaglio”

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F1, Ferrari SF-26: have power unit compromises paid off in aerodynamics

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