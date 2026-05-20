Ferrari Vasseur avverte | Montreal circuito complesso servirà essere pronti subito

Il team principal della Ferrari ha parlato del prossimo weekend di gara in Canada, sottolineando che il circuito di Montreal presenta molte sfide e richiederà una preparazione immediata. Ha aggiunto che l’atmosfera nel paddock sarà vivace e che i tifosi supporteranno con entusiasmo la squadra. Tuttavia, ha evidenziato che la pista sarà particolarmente difficile, soprattutto considerando il formato Sprint, che richiederà ai piloti di adattarsi rapidamente alle condizioni di gara.

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Il team principal della Ferrari presenta il weekend del GP del Canada: “Grande atmosfera e tanto sostegno per la Ferrari, ma il tracciato sarà molto impegnativo soprattutto con il formato Sprint”. La Ferrari si prepara ad affrontare il weekend del Gran Premio del Canada, prossimo appuntamento del Mondiale di Formula 1, con Fred Vasseur che invita la squadra alla massima attenzione in vista della gara di Montreal. Il team principal del Cavallino ha sottolineato l’importanza dell’evento sia dal punto di vista ambientale che tecnico. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Ballardini: “Servirà aggressività, dobbiamo dimostrare di essere pronti”Il tecnico dell’Avellino chiede qualità, intensità e maggiore pericolosità offensiva. Leggi anche: Fred Vasseur svela la sua sorpresa sul mondo Ferrari dopo essere diventato team principal. F1 | Ferrari, Vasseur: In Canada dobbiamo curare ogni dettaglio ed essere subito prontiIl mondiale di Formula 1 2026 approda in Nord America per il quinto appuntamento stagionale, portando con sé un carico di aspettative e tensioni non indifferente. Il Gran Premio del Canada, che in que ... f1grandprix.motorionline.com FORMULA 1 - Ferrari, Vasseur: In Canada appuntamento speciale, Montréal non è mai sempliceLa F1 sbarca nel fine settimana in Canada, dove la Ferrari spera di avere risposte e risultati più positivi di quelli raccolti a Miami. Quello in Canada è sempre un appuntamento speciale, con una gra ... napolimagazine.com