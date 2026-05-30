Giugno è un mese bello denso di eventi sia nel Nuovo che nel Vecchio Continente. Le WSOP 2026 sono partite ma in Europa l'aciton non manca. Il primo evento in ordine di tempo è il PokerStars Open di Namur che ha preso il via con la PokerStars Cup: ecco un recap del day1 Si era partiti tre giorni fa con il day 1A della PokerStars Cup da 400€ di buyin. In tutto erano stati 108 gli ingressi di questo primo giorno di lotta al tavolo. In 23 avevano passato il taglio. Il primo chipleader in quel di Namur è stato Jonas Noel Dejaeger. Ottimo quarto posto provvisorio per il nostro Claudio Guadagnino che a fine giornata ha imbustato 191.000 chips. Nella lista sono presenti un bel po' di giocatori locali con chiarissime origini italiane come Salvatore Alessi e Ferdinando Dalessio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - PokerStars Open: a Namur la "Cup" ha dato il via alle danze

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