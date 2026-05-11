Il Milan è sparito | fischi stadio svuotato e un dato che spaventa più della sconfitta
Dopo il derby di ritorno vinto contro l’Inter, il Milan sembrava aver riacceso le speranze di lottare per lo scudetto, con un’immagine di squadra compatta e determinata. Tuttavia, nelle ultime settimane, lo stadio si è progressivamente svuotato e si sono intensificati i fischi dei tifosi. Un dato preoccupante, che supera le semplici sconfitte sul campo, sta evidenziando un calo di entusiasmo e fiducia intorno alla squadra.
Tutto sembrava ancora possibile la sera del derby di ritorno vinto contro l’ Inter. Un successo che aveva riaperto i discorsi Scudetto e restituito al Milan l’immagine di una formazione solida, cinica, pronta a giocarsi il titolo fino all’ultima giornata. Oggi, invece, resta soltanto il rumore dei fischi di San Siro e quello dei seggiolini che si svuotano mentre l’ Atalanta passeggia sul 3-0. La sconfitta contro i bergamaschi è parsa la fotografia definitiva della crisi rossonera. Per oltre un’ora il Milan è apparso fragile, lento, svuotato. L’Atalanta ha dominato su ogni fronte, mentre i rossoneri rincorrevano palloni e avversari senza mai dare la sensazione di poter davvero reagire.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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