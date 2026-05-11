Dopo il derby di ritorno vinto contro l’Inter, il Milan sembrava aver riacceso le speranze di lottare per lo scudetto, con un’immagine di squadra compatta e determinata. Tuttavia, nelle ultime settimane, lo stadio si è progressivamente svuotato e si sono intensificati i fischi dei tifosi. Un dato preoccupante, che supera le semplici sconfitte sul campo, sta evidenziando un calo di entusiasmo e fiducia intorno alla squadra.

Tutto sembrava ancora possibile la sera del derby di ritorno vinto contro l’ Inter. Un successo che aveva riaperto i discorsi Scudetto e restituito al Milan l’immagine di una formazione solida, cinica, pronta a giocarsi il titolo fino all’ultima giornata. Oggi, invece, resta soltanto il rumore dei fischi di San Siro e quello dei seggiolini che si svuotano mentre l’ Atalanta passeggia sul 3-0. La sconfitta contro i bergamaschi è parsa la fotografia definitiva della crisi rossonera. Per oltre un’ora il Milan è apparso fragile, lento, svuotato. L’Atalanta ha dominato su ogni fronte, mentre i rossoneri rincorrevano palloni e avversari senza mai dare la sensazione di poter davvero reagire.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il Milan è sparito: fischi, stadio svuotato e un dato che spaventa più della sconfitta

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