La Ferrari 849 Testarossa Spider ha un prezzo di partenza di 500.000 euro, con una potenza di 1.050 cavalli e una velocità massima superiore ai 330 kmh. La vettura rappresenta un modello di alta gamma con prestazioni elevate. I dati tecnici indicano un’auto sportiva con motore potente e alte prestazioni, ma non forniscono dettagli su caratteristiche specifiche o tecnologie utilizzate.

La nuova Ferrari 849 Testarossa Spider parte da 500.000 euro, sviluppa 1.050 Cv e supera i 330 kmh, ma i numeri raccontano solo una parte della storia. Sulle strade di Tenerife abbiamo scoperto una Ferrari capace di accelerare fino a confondere il paesaggio, entrare in curva con una precisione quasi irreale e fermarsi senza scomporsi. È una spider, ma non nasce per le sfilate: sotto il tetto retrattile in 14 secondi si nasconde la Ferrari di gamma più potente di sempre. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Ferrari 849 Testarossa Spider: il cielo sopra 1.050 cavalli. Come va

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Ferrari 849 Testarossa Spider: 1050 CV a cielo aperto

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Ferrari 849 Testarossa in Estonia reddit

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