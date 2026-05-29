La Testarossa Spider di Agnelli | tutti i segreti di una Ferrari unica
Una Ferrari Testarossa Spider, unica nel suo genere, è stata venduta all'asta. La vettura è stata creata su richiesta di Gianni Agnelli e non ha mai avuto un successore. La macchina presenta un motore V12 e una carrozzeria aperta, realizzata artigianalmente. È l’unica Testarossa Spider mai costruita. La vendita si è conclusa a un prezzo superiore alle stime iniziali. La vettura è attualmente di proprietà privata e non è mai stata esposta pubblicamente.
"La desideravo da tempo. Averla è stato difficilissimo". C’è una punta di soddisfazione nelle parole di Ronald Stern, collezionista britannico classe 1949 che ci avvicina nel giardino di Villa d’Este con un'elegante cravatta blu tempestata di loghi del Cavallino rampante. "Quella di mio marito per le Ferrari è quasi un'ossessione" ci racconta la moglie, che lo accompagna ad ogni evento in giro per il mondo. Non fatichiamo a crederle, dato che basta un rapido giro sul web per trovare immagini di Stern con progetti originali, annuari, caschi e persino il certificato di matrimonio di Enzo Ferrari. Eppure, nella sua incredibile collezione, qualcosa mancava. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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Mi piace molto di più della Testarossa standard, di cui non sono mai stato un gran fan. @corrini x.com
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