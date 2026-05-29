La Testarossa Spider di Agnelli | tutti i segreti di una Ferrari unica

Notizia in breve

Una Ferrari Testarossa Spider, unica nel suo genere, è stata venduta all'asta. La vettura è stata creata su richiesta di Gianni Agnelli e non ha mai avuto un successore. La macchina presenta un motore V12 e una carrozzeria aperta, realizzata artigianalmente. È l’unica Testarossa Spider mai costruita. La vendita si è conclusa a un prezzo superiore alle stime iniziali. La vettura è attualmente di proprietà privata e non è mai stata esposta pubblicamente.