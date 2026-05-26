Svelata la Ferrari Luce 1.050 cavalli elettrici e un design sconvolgente FOTO E VIDEO

Ferrari ha presentato ieri sera la Ferrari Luce nella cornice simbolica e contemporanea della Vela di Calatrava – Città dello Sport di Roma. Il Cavallino Rampante porta a compimento così la propria strategia multienergetica annunciata sin dal Capital Markets Day 2022 e successivamente confermata. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The New EV Chapter For Ferrari | Ferrari Luce Revealed | AutoNext

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Svelata a Roma “Ferrari Luce”, la prima auto elettrica della casa di Maranello

Leggi anche: Ferrari Luce, oggi viene svelata la prima auto elettrica di Maranello. Cosa sappiamo

Temi più discussi: Ferrari entra nell’era elettrica con la Luce. Ma lo fa a modo suo; Ferrari Luce, la presentazione della supercar elettrica a Roma. FOTO; La prima Ferrari elettrica (FERRARI LUCE) sarà svelata lunedì 25 maggio alle 22:10; Ferrari Luce: la prima elettrica di Maranello è stata svelata a Roma. Le foto e le caratteristiche.

Ferrari, ecco la Luce: la prima elettrica di Maranello è stata svelata a Roma. Le foto e le caratteristiche x.com

È stata svelata la Ferrari Luce, pensieri sulle scelte di design? Superfici, proporzioni, ruote, colori, ecc... reddit

Svelata a Roma Ferrari Luce, la prima auto elettrica della casa di MaranelloROMA (ITALPRESS) – Si apre un nuovo capitolo per la Ferrari. E’ stata presentata Alla Vela di Calatrava – Città dello Sport di Roma Ferrari Luce, la prima vettura elettrica della casa di Maranello. msn.com

Ferrari Luce, presentazione in video diretta streaming della nuova Ferrari elettricaFerrari presenta oggi la sua prima supercar elettrica, la Luce: grande attesa e curiosità per il design ancora top secret. auto.everyeye.it