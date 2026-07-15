Un imprenditore è stato sottoposto a arresti domiciliari con l’accusa di aver trasferito in modo fraudolento valori e di non aver comunicato variazioni patrimoniali. Contestualmente, sono stati eseguiti un blitz e un maxi sequestro. La vicenda riguarda anche patrimoni nascosti e attività illegali legate alla pesca di vongole.

È stata eseguita una misura cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un imprenditore, accusato di trasferimento fraudolento di valori e omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali. Il provvedimento, disposto dal Tribunale del Riesame di Bologna e confermato dalla Corte di Cassazione su richiesta della Procura di Ferrara, è stato attuato dalla Guardia di Finanza. L’uomo, già condannato per reati aggravati da finalità mafiose, avrebbe eluso i sequestri patrimoniali intestando le quote societarie a un prestanome. Il modus operandi: elusione dei sequestri e investimenti immobiliari Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione ha preso avvio nell’ambito di un’articolata attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Ferrara. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Ferrara, l'imprenditore dei patrimoni nascosti e delle vongole illegali: blitz e maxi sequestro

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