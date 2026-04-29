Maxi sequestro di farmaci illegali al Vespucci oltre 5 mila pezzi in un anno

Nell’arco di un anno, le forze dell’ordine hanno sequestrato più di 5.000 medicinali introdotti illegalmente attraverso l’aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze. Le operazioni hanno portato al ritrovamento di un grande quantitativo di farmaci non autorizzati, che erano stati nascosti o trasportati senza le necessarie autorizzazioni. Questa attività si inserisce in un più ampio controllo delle frontiere e delle dogane per contrastare il traffico di medicinali non conformi alla normativa vigente.

Oltre 5.000 medicinali introdotti illegalmente in Italia sono stati intercettati e sequestrati nell’ultimo anno all’aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze. Il bilancio arriva dal dispositivo permanente di controllo che vede impegnate l’Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) e la guardia di.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Maxi operazione contro il traffico di farmaci illegali: sequestri per oltre 550 mila euroMigliaia di medicinali e sostanze dopanti illegali sono stati sequestrati, numerosi siti internet dediti alla vendita clandestina di farmaci sono... Prodotti non idonei al contatto con gli alimenti: scatta il maxi sequestro da 10 mila pezziSAN PIETRO VERNOTICO - Oltre 10 mila prodotti, che sarebbero andati a contatto con gli alimenti, sequestrati in un esercizio commerciale dalla...