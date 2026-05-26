Farmaci falsi e siti web illegali maxi blitz mondiale

Una vasta operazione internazionale ha smantellato reti di vendita di farmaci falsi, dispositivi medici e sigarette elettroniche illegali. Sono stati sequestrati milioni di prodotti contraffatti attraverso perquisizioni in diversi Paesi. Decine di persone sono state arrestate e denunciate. Le autorità hanno anche chiuso numerosi siti web illegali che vendevano questi prodotti senza autorizzazione. L’intervento ha coinvolto forze di polizia di più nazioni, coordinandosi per contrastare il traffico illecito.

ROMA (ITALPRESS) – Giro di vite internazionale contro il traffico illecito di farmaci, dispositivi medici e sigarette elettroniche. Dal 10 al 23 marzo scorsi si è svolta la XVIII edizione dell’operazione “Pangea”, coordinata a livello mondiale da Interpol, che ha visto la partecipazione di 90 Paesi uniti nel contrastare falsificazione, contrabbando e furti nel settore della salute. Il bilancio globale dell’operazione è massiccio: oltre 6 milioni di farmaci contraffatti sequestrati, per un valore di 15 milioni di dollari. Le forze di polizia di tutto il mondo hanno avviato 392 indagini, arrestato 269 persone, smantellato 66 organizzazioni criminali e oscurato ben 5. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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