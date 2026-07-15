fenice di venezia ora fa discutere la nomina della nuova direttrice del coro

Da settembre, Elena Pierini sostituirà Alfonso Caiani come direttrice del Coro del Teatro La Fenice di Venezia. La nomina ha suscitato discussioni dopo il passaggio di Beatrice Venezi, che ha attirato molta attenzione. La scelta è stata comunicata ufficialmente dal teatro, senza ulteriori dettagli sui criteri di selezione. La nuova direttrice subentra alla guida precedente, che ha ricoperto il ruolo fino a questa data.

Dopo quello molto rumoroso di Beatrice Venezi, al Teatro La Fenice di Venezia ne è appena scoppiato un altro: legato alla nomina di Elena Pierini come nuova direttrice del Coro al posto di Alfonso Caiani, a partire da settembre. L’investitura è stata annunciata il1 4 luglio dal sovrintendente Nicola Colabianchi, che ha ringraziato Caiani per il lavoro fatto nel corso del suo mandato, svolto prima dal 2008-2009 e poi dal 2021 a oggi. Il comunicato del sindacato. La nomina di Pierini ha però destato perplessità, non tanto per le sue competenze professionali bensì per quelle relazionali. Come riporta il Corriere della Sera, nella chat interna... 🔗 Leggi su Lettera43.it

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